حريق بـ4 مراكب صيد بميناء برنيس بالبحر الأحمر (صور)

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اندلع حريق ضحم، اليوم الخميس، في 4 مراكب صيد بميناء برنيس المخصص لانطلاق مراكب الصيد جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم إخطار الأجهزة المختصة.

وأكدت التحريات الأولية أن الحريق بدأ في أحد مراكب الصيد المتراكية على رصيف الميناء، وبفعل الرياح الشديدة انتشرت النيران في باقي المراكب المجاورة وحاول عدد من الصيادين السيطرة على النيران إلا أن الرياح والمواد القابلة للاشتعال لم يتمكنوا من السيطرة على الحريق والتهمت النيران المراكب.

وأضافت التحريات أن سبب الحريق لم يتحدد بعد وأنه جار سماع أقوال من كانوا على المراكب المحترقة.