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نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:21 مساءً
الصومال : سحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:20 مساءً
أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:19 مساءً
بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر"
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:19 مساءً
اليمن.. "إغاثي" الملك يوزّع 211 طنًّا من السلال الغذائية بحجة
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:19 مساءً
أمير مكة يتسلّم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:19 مساءً
محافظ المنوفية يُسلّم 50 مشروعًا من مؤسسة خيرية للمستحقين (صور)
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
حماية المستهلك يكثف حملاته الرقابية لمواجهة الغش التجاري بالشرقية
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
استمرار فعاليات البرنامج التأهيلي الشامل بجامعة قناة السويس
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يفتتحان الدورة الثالثة لـ«المنتدى الاقتصادي»
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
رئيسة تايوان تدشن سفينة حربية محلية الصنع.. وسط توتر متزايد مع الصين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 09 سبتمبر 2021 02:31 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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