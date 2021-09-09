أخبار عاجلة

نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء -
الصومال : سحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء -
أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن -
بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر" -
اليمن.. "إغاثي" الملك يوزّع 211 طنًّا من السلال الغذائية بحجة -
أمير مكة يتسلّم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة -
محافظ المنوفية يُسلّم 50 مشروعًا من مؤسسة خيرية للمستحقين (صور) -
حماية المستهلك يكثف حملاته الرقابية لمواجهة الغش التجاري بالشرقية -
استمرار فعاليات البرنامج التأهيلي الشامل بجامعة قناة السويس -
وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يفتتحان الدورة الثالثة لـ«المنتدى الاقتصادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عودة التيار الكهربائي لمركز ناصر ببني سويف بعد إصلاح العطل المفاجئ بمحطة المحولات

Print
عودة التيار الكهربائي لمركز ناصر ببني سويف بعد إصلاح العطل المفاجئ بمحطة المحولات عودة التيار الكهربائي لمركز ناصر ببني سويف بعد إصلاح العطل المفاجئ بمحطة المحولات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة بني سويف عودة التيار الكهربائي لمركز ناصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات كهرباء ناصر في جهد 66 / 11القادم عن طريق دمو إلى محطة محولات ناصر، والذي كان قد تسبب في انقطاع الكهرباء عن المركز بالكامل.

تجدر الإشارة إلى أنه فور إخطار غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة كلف المحافظ بسرعة التواصل مع شركة كهرباء الوسطى لاتخاذ اللازم مع متابعة تنفيذ أعمال الاصلاح عن طريق رئيس الوحدة المحلية، حيث تم رفع درجةالاستعداد بتواجد التنفيذيين المعنيين من منطقة مصر الوسطى لنقل الكهرباء والوحدة المحلية وهندسة كهرباء ناصر والأطقم الفنية من شركة الكهرباء للمحطة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل الذي تسبب في خروج 3 مغذيات من الخدمة مؤقتا، وتمكنت فرق الصيانة من إصلاح العطل وإعادة المغذيات إلى الخدمة والتي بدأت بإصلاح وإعادة تشغيل مغذي أشمنت ودنديل ثم باقى المغذيات تباعاً وإعادة الخدمة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ينظمها صندوق تحيا مصر في 5 محافظات..قوافل المبادرة الرئاسية " نور حياة" تستقبل 5 آلاف مواطن على مدار يومين..صور

ينظمها صندوق تحيا مصر في 5 محافظات..قوافل المبادرة الرئاسية " نور حياة" تستقبل 5 آلاف مواطن على مدار يومين..صور

«التصديري للصناعات الغذائية» ينظم ندوة حول تحديات الصادرات المصري للاتحاد الأوروبي

«التصديري للصناعات الغذائية» ينظم ندوة حول تحديات الصادرات المصري للاتحاد الأوروبي

رئيس إسكان النواب: مبادرة «حياة كريمة» ستقضي على العشوائيات بمحافظات مصر

رئيس إسكان النواب: مبادرة «حياة كريمة» ستقضي على العشوائيات بمحافظات مصر

نقيب المهندسين: ما حدث في مصر خلال 7 سنوات «منظومة متكاملة» وتخطيط استراتيجي

نقيب المهندسين: ما حدث في مصر خلال 7 سنوات «منظومة متكاملة» وتخطيط استراتيجي