محافظ مطروح يزور مشروع محطة إزالة الحديد والمنجنيز الجديدة بمنطقة المراقى بسيوة

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استقبل اليوم الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في مقر احد مشروعات مبادرة حياة كريمة الخاصة بقطاع المياه والمنفذه بمدينة سيوة الواقعه على ٣٠٠ كم جنوب مطروح.

حيث زار المحافظ موقع مشروع محطة إزالة الحديد والمنجنيز الجديدة بمنطقة المراقى، وتضمن المشروع إنشاء شبكات مياة باقطار ٦ و٤ بوصة بطول ٥ كم،وخزان استراتيجي بطاقة ٥٠٠ م٣ / يوم رافق المحافظ كل من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بسيوة.

وأكد رئيس شركة المياه انه تم بالفعل تنفيذ نسبة ٧٠% من إجمالي المشروع والتى تم تخصيص تكلفة اجمالية قدرها ٢٠،٥ مليون جنية له، مشيرا إلى انه تم تسليم الارض المخصصة لإنشاء مشروع محطة جديدة لإزالة الحديد والمنجنيز بالمراقى إلى الشركة المنفذه في شهر يونيو الماضى.

واوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أن مبادرة حياة كريمة تضمنت عدة مشروعات أخرى بمحافظة مطروح خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى تتمثل في انشاء شبكات مياه اقطار 4، 6 بوصة بتكلفة 4 مليون جنية بطول 4 كيلو بقرية المراقي بسيوة

وكذلك انشاء عدد 4 محطات تحلية مياه الابار بطاقة 100 م3/اليوم لكل محطة بتكلفة 6 مليون جنيه لكل محطة بكل من قرية ( فوكة – كشوك اعميره – الحلازيين – شماس )

وانشاء محطة تحلية مياه الابار بطاقة 50 م3/اليوم بتكلفة 4 مليون جنية بكلية الزراعة بقرية فوكة .

وكذلك انشاء شبكات مياه بقرية السلام بمدينة الحمام اقطار 4،6 بوصة بطول 3 كيلو بتكلفة 2.5 مليون جنيها، مشيرا إلى انه جارى التنفيذ في هذه المشروعات حاليا.