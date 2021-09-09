إيهاب جلال يقترب من العودة لتدريب الإسماعيلي

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اقترب إيهاب جلال، من العودة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في الفترة الجارية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن المهندس أحمد عثمان، عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، تواصل مع إيهاب جلال، في الساعات الماضية، من أجل إقناعه بالعودة لتدريب الفريق، وتجديد التعاقد معه لمدة موسم.

ووعد أحمد عثمان، المدير الفني السابق، للدراويش، بحسم جميع الصفقات التي طلب التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو الإسماعيلي، ملف المدير الفني الجديد خلال الساعات المقبلة، وتم الاستقرار على التعاقد مع مدير فني محلي، حال فشل إقناع إيهاب جلال، بالعودة.

يذكر أن إيهاب جلال، اعتذر في الأيام الماضية، عن الاستمرار في تدريب الدراويش وعدم تجديد تعاقده مع النادي، بسبب عدم تنفيذ طلباته في الصفقات التي طلب التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي.