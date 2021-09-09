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تحت جنح الليل ودون استفزاز.. تحتفل بذكرى تأسيسها الـ73

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تحت جنح الليل ودون استفزاز.. كوريا الشمالية تحتفل بذكرى تأسيسها الـ73 تحت جنح الليل ودون استفزاز.. تحتفل بذكرى تأسيسها الـ73
استبدال الصواريخ العملاقة المعتادة في العروض بفرقة إطفاء

تحت جنح الليل ودون استفزاز.. كوريا الشمالية تحتفل بذكرى تأسيسها الـ73

نظمت في الساعات المبكرة من صباح اليوم (الخميس) عرضًا لقواتها شبه العسكرية وقوات الأمن العام، في بيونغ يانغ؛ لإحياء الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيسها.

وبدأ العرض أقل استفزازًا من العروض السابقة، وضم هذه المرة أعضاءً من وزارة السكك الحديد وشركة الطيران "إير-كوريو" ومجمع الأسمدة "هونغنام" دون أي ذكر لعرض أسلحة استراتيجية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن الزعيم كيم جونغ أون ظهر أمام الحشود عند منتصف الليل خلال عرض الألعاب النارية ووجه تحيات حارة لكل شعب البلاد، دون أن تورد مقتطفات من خطابه.

وأوضحت أن حرس حزب العمال وأعضاء منه شاركوا في العرض وكذلك مظليون ووحدات شبه عسكرية، كما نظم عرض جوي.

وأضافت الوكالة أن مزارعي تعاونيات قادوا جرارات تنقل قطع مدفعية لقصف المعتدين والقوات التابعة لهم بقوة نيران مدمرة في حالة الطوارئ.

واستبدلت الصواريخ العملاقة المعتادة التي كانت أبرز ما في العروض السابقة، بفرقة الإطفاء التابعة لقوات الأمن العام.

واستخدمت بيونغ يانغ العروض العسكرية في عدة مناسبات في الماضي لتوجيه رسائل إلى الخارج وإلى شعبها، عادة في أعياد ميلاد معينة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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