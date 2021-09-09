أخبار عاجلة

نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء -
الصومال : سحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء -
أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن -
بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر" -
اليمن.. "إغاثي" الملك يوزّع 211 طنًّا من السلال الغذائية بحجة -
أمير مكة يتسلّم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة -
محافظ المنوفية يُسلّم 50 مشروعًا من مؤسسة خيرية للمستحقين (صور) -
حماية المستهلك يكثف حملاته الرقابية لمواجهة الغش التجاري بالشرقية -
استمرار فعاليات البرنامج التأهيلي الشامل بجامعة قناة السويس -
وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يفتتحان الدورة الثالثة لـ«المنتدى الاقتصادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تونس تدين وتستنكر الاعتداءات الحوثية على المملكة

Print
تونس تدين وتستنكر الاعتداءات الحوثية على المملكة تونس تدين وتستنكر الاعتداءات الحوثية على المملكة
وصفت الجرائم بأنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية

تونس تدين وتستنكر الاعتداءات الحوثية على المملكة

أعربت تونس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة والمتواصلة التي تتعرّض لها المملكة العربية ، وذلك إثر استهداف المنطقتين الشرقية والجنوبية من خلال إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة مفخخة نجم عنها إصابة مدنيين وتضرر منازل سكنية.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية، في بيان أصدرته اليوم، أن هذا التصعيد يمثل تهديداً لأمن واستقرار المملكة والمنطقة بأسرها وذلك في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، مجددة تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة كلّ هذه التهديدات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الخطوط السعودية " تكشف طائراتيها المشاركتين في العرض الجوي لليوم الوطني

"الخطوط السعودية " تكشف طائراتيها المشاركتين في العرض الجوي لليوم الوطني

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11422 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11422 نقطة

محافظ المركزي يشهد تدشين أول فرع لبنك ستاندرد تشارترد بالسعودية

محافظ المركزي يشهد تدشين أول فرع لبنك ستاندرد تشارترد بالسعودية

سفير السعودية لدى النمسا يحذر من عواقب رفض إيران الالتزام بالبُرُتُوكول الإِضَاِفي

سفير السعودية لدى النمسا يحذر من عواقب رفض إيران الالتزام بالبُرُتُوكول الإِضَاِفي