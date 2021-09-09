بعد توقف 7 سنوات.. ألمانيا تعيد فتح سفارتها في ليبيا

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أعلنت ألمانيا إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس وعودة العمل بها بعد توقف دام 7 سنوات.

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الخميس، بمقر ديوان مجلس الوزراء، بالعاصمة الليبية طرابلس، وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، لمناقشة التعاون بين البلدين.

وبحسب المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء الليبي، أُبلغ وزير الخارجية الألماني عن إعادة افتتاح بلادة لسفارتها وعودتها للعمل بطرابلس.

وأوضح أن اللقاء تناول آخر التطورات السياسية في ليبيا وإمكانية المضي قدما نحو الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام والتحديات التي تواجهها.

وكان الدبلوماسيون الألمان غادروا ليبيا عام 2014 بسبب عدم الاستقرار في البلاد، وتصاعد وتيرة العنف، وعملوا من تونس، وأغلقوا أبواب السفارة.

وتسبب اتفاق في أكتوبر الماضي لوقف إطلاق النار بجنيف، في مجلس رئاسي وحكومة موحدة، والاستعداد لإجراء انتخابات عامة في البلاد نهاية العام الجاري.

من جانبه، دعا ماس لسحب أي مرتزقة أجانب من ليبيا.

وقال ماس في تصريحات صحفية: «عملية سحب القوات الأجنبية لا تسير بالسرعة التي كنا نتمناها».

وتابع أنه «يعتزم التشاور مرة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر الجاري مع جميع الأطراف من أجل زيادة الضغط لأجل تحقيق هذا التطور»، في إشارة لسحب المرتزقة.

وأضاف وزير الخارجية الألماني أن الهدف يتمثل في أن يغادر أي مقاتلين أجانب البلاد مع الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الخارجية الألماني طرابلس في زيارة مفاجئة عنوانها دعم المرحلة الانتقالية، بالتزامن مع إعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس، بعد إغلاق دام نحو 8 سنوات.

وسيعقد. ماس خلال زيارته إلى ليبيا، لقاءات مع ممثلي المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، وممثلي اللجنة الوطنية للانتخابات.



وخلال العامين الماضيين، لعبت ألمانيا دورا كبيرا في مساعي حل الأزمة الليبية، واستضافت مؤتمرين دوليين بعنوان «برلين 1»، و«برلين 2» لتقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع.