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نائبة تطالب الوزراء والمحافظين بالنظر إلى الإستغاثات الإنسانية كما يفعل

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نائبة تطالب الوزراء والمحافظين بالنظر إلى الإستغاثات الإنسانية كما يفعل السيسي نائبة تطالب الوزراء والمحافظين بالنظر إلى الإستغاثات الإنسانية كما يفعل

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قال الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن المواقف الانسانية للرئيس عبدالفتاح السيسى متعددة وتلقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، مشيرة إلى ان الرئيس السيسى الذي لايتردد لحظة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب وامال وطموحات اهالينا البسطاء من هذا الشعب العظيم ،وأن أي حالة انسانية تحتاج إلى علاج على نفقة الدولة حتى ولو خارج نرى الرئيس السيسى بمجرد أن يعلم بها من وسائل الاعلام أو أي وسائل أخرى لايتردد في الاستجابة الفورية لها
وطالبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل من جميع المسؤولين من وزراء ومحافظين اتخاذ القدوة والمثل من الرئيس عبدالفتاح السيسى في مد يد العون الاستغاثات الانسانية خاصة المتعلقة بعلاج المواطنين البسطاء مؤكدة أن مثل هذه القضايا تجد اهتماماً كبيراً من الرأى العام وتلقى قبولاً وارتياحاً كبيراً من جموع المواطنين
وكان عبدالفتاح في لفتة انسانية واستجابة سريعة قد وجه بعلاج الطالبة منة الله هشام حسن ثابت بالصف الثالث الإعدادي وتبلغ من العمر 14 عاما من محافظة أسيوط، والتي كانت قد تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل ثقيل.

المصرى اليوم

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