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السبت.. مسرحية "محل اللعب" تختتم حفلاتها بساحة الهناجر

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السبت.. مسرحية "محل اللعب" تختتم حفلاتها بساحة الهناجر السبت.. مسرحية "محل اللعب" تختتم حفلاتها بساحة الهناجر

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يختتم العرض المسرحى «محل اللعب» حفلاته على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، في الثامنة من مساء يوم السبت ١١ سبتمبر الجارى، ضمن فعاليات برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

تقدم المسرحية 3 حفلات من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، وهى من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، عن رواية الأميرة والوحش ( حكاية لعبة)، إعداد وإخراج إيهاب ناصر، موسيقى وأشعار وائل طه، تصميم ملابس شيماء أبوسالم، تصميم ديكور نورا محمد، مصمم الرقصات أشرف فؤاد، تصميم إضاءة محمد عبدالمحسن، مخرج مساعد كاميليو- عز الدين، مخرج منفذ طارق شاذلى.

يشار إلى أن برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» يقام في الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر الجارى، ويتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيه.

المصرى اليوم

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