بـ 10 آلاف جنيه كفالة.. النيابة تخلي سبيل «سمكرية البنى أدمين» ( التفاصيل )

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة مدينة نصر، بإخلاء سبيل «ولاء.م» المعروفة إعلاميًا بـ«سمكرية البني أدمين.. أجدع بنت في مصر»، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

وكان قد تداول موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بعض الفيديوهات لسيدة تقوم بمعالجة بعض الأشخاص تحت مسمى «سمكرية البنى أدمين.. أجدع بنت في مصر» .

وبالفحص تبين أن السيدة المذكورة حاصلة على دبلوم تجارة وقامت بإنشاء مركز طبى للعلاج الطبيعى «بدون ترخيص» كائن (بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) وقيامها بالنصب على المواطنين بالإدعاء بقدرتها على علاجهم علاج طبيعى لفقرات العمود الفقرى- على غير الحقيقة -، وذلك من خلال نشر بعض مقاطع الفيديو على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعى، بقصد تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمقر المركز المشار إليه وتم ضبط 4 أجهزة علاج طبيعى تُستخدم في عمليات المساج – والأدوات المستخدمة في عمل جلسات العلاج الطبيعى لعلاج الأمراض الجسدية أو الاسترخاء -– دفاتر استلام نقدية تفيد تلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعى- نماذج طبية تفيد دخول حالات مرضية لعمل جلسات علاجية- هاتف محمول.