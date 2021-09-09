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يرحب بالصلح مع الأهلي في بيان رسمي

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الزمالك يرحب بالصلح مع الأهلي في بيان رسمي يرحب بالصلح مع الأهلي في بيان رسمي

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أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة الكابتن حسين لبيب بيانا صحفيا قبل لقاء السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الزمالك والأهلي المقرر له غدا الجمعة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وجاء نص البيان كالتالي:

اتساقا مع الدعوة الكريمة من العالم الجليل فضيلة الشيخ أسامة الأزهري، وانطلاقا من ثوابت وقيم نادي الزمالك بمناسبة إقامة مباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد بين قطبي الرياضة المصرية الزمالك والأهلي المقرر لها يوم الجمعة 10-9-2021 وفي إطار العلاقة التاريخية بين الناديين القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، إضافة إلى الود والصداقة التي تربط إدارة الطرفين، يدعو نادي الزمالك الجماهير الواعية وجميع أطراف المنظومة الرياضية والإعلامية إلى إعلان مبادرة لرفض التعصب والتأكيد على قيم الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

كما تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة النادي احترامها لكافة الأطراف، وأنه لا خصومة ولا خلاف مع أحد حتى مع الاختلاف في وجهات النظر، فإننا نثمن كل الدعوات والمبادرات المخلصة التي تحقق تلك الغايات السامية وتحفظ الصالح العام، ومستعدون للتجاوب معها دون تردد إعلاء لقيم التسامح والعمل المشترك.

وننوه إلى أهمية تقديم رسالة إيجابية في هذا الحدث الرياضي القاري الهام الذي يتابعه الملايين حول العالم، والتأكيد على القواسم المشتركة لسياسة طرفي اللقاء القائمة على الاحترام والتقدير المشترك بما يتوافق مع مكانة وريادة الناديين الأشهر والأكبر في القارة وعراقة وحضارة الدولة المصرية.

المصرى اليوم

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