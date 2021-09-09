رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه: لن نسكت على استبعاد اللعبة من أولمبياد باريس

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الأسباني أنطونيو إسبينيوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أن استبعاد اللعبة من أولمبياد باريس 2024 شكل صدمة كبيرة لكل المنتمين للكاراتيه في العالم، وقال لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ذلك الاستبعاد غير المبرر، على حد قوله.

وأوضح في حوار خاص مع وكالات الأنباء، أن ظهور الكاراتيه للمرة الأولى في أولمبياد طوكيو 2020 كان فرصة لإظهار قوة وشعبية اللعبة وتاريخها العريق.

وأضاف، أظهرنا للجميع مدى عراقة اللعبة وقوتها وإبهارها وشغف العالم بمشاهدتها، وأولمبياد طوكيو كانت دليلا حاسما على ذلك.

وتابع، فوجئنا بالاستبعاد من أولمبياد باريس، ولا نفهم حتى الآن سبب القرار. خاطبنا الجنة الأولمبية الدولية رسميا وكذلك اللجنة المنظمة في فرنسا ولم نستقبل أي رد رسمي حتى الآن.

وأشار إلى أن هذا الاستبعاد يعد بمثابة خطأ كبير ارتكبته اللجنة الأولمبية الدولية دون مبرر، وللأسف أدرجت رياضات غير شعبية وليست عريقة مثل الكاراتيه.

وألقى بمسؤولية القرار على عاتق اللجنة الأولمبية الدولية، معتبرا أن استبعاد الكاراتيه من أولمبياد 2024 «كان متسرعا رغم شعبية اللعبة في فرنسا نفسها».

وأكد، نشعر بالصدمة.. لقد أعطوا اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الحق في اقتراح 4 ألعاب مضافة للأجندة الأولمبية، مع توجيهها لعدم اختيار الكاراتيه بطريقة غير مباشرة.

وعن كيفية معالجة القرار أكد إسبينيوس: ما زلنا نقاوم القرار وهناك عمل كبير وضغط من 150 نائبا بالبرلمان الفرنسي لإدراج الكاراتيه بأولمبياد 2024. لن نصمت، لكن المهمة صعبة، وسنبذل ما بوسعنا.

وأوضح، لعبة الكاراتيه آمنة وهناك خطوط حمراء وقوانين لا يتجاوزها أحد لحماية اللاعبين.. ملايين الأطفال يحبون الكاراتيه وهي لعبة شعبية لأولياء الأمور.