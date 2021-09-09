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مواجهات نارية في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا .. الموعد والقنوات الناقلة

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مواجهات نارية في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا .. الموعد والقنوات الناقلة مواجهات نارية في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا .. الموعد والقنوات الناقلة

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تعود عجلة بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022 للدوران مرة أخرى بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وخوض المنتخبات لتصفيات قطر 2022.

ومن المقرر أن ينطلق دور المجموعات من البطولة الأقوى والأكثر متابعة في العالم أيام الثلاثاء 14-9-2021 والاربعاء 15-9-2021 بإقامة 16 مباراة نارية في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في موسمها الحالي.

يانج بويز ضد مانشستر يونايتد.. 6.45 مساء

إشبيلية ضد سالزبورج.. 6.45 مساء

فياريال ضد أتالانتا.. 9 مساء

مالمو ضد يوفنتوس.. 9 مساء

ليل ضد فولفسبورج.. 9 مساء

دينامو كييف ضد بنفيكا.. 9 مساء

تشيلسي ضد زينيت.. 9 مساء

شيريف ضد شاختار.. 6.45 مساء

بشكتاش ضد بوروسيا دورتموند.. 6.45 مساء

سبورتنج لشبونة ضد أياكس.. 9 مساء

مانشستر سيتي ضد لايبزيج.. 9 مساء

ليفربول ضد ميلان.. 9 مساء

إنتر ميلان ضد ريال مدريد.. 9 مساء

كلوب بروج ضد باريس سان جيرمان.. 9 مساء

أتلتيكو مدريد ضد بورتو.. 9 مساء

تنقل جميع المباريات عبر مجموعة قنوات بين سبورت المالك الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا

تردد قنوات بين سبورت

تردد قناة بين سبورت المفتوحة :

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة بين سبورت 7- bein sport 7

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بين سبورت 7- bein sport 7

تردد قناة بين سبورت 7 على سهيل سات:

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11623

معدل الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

تشيلسي يفوز بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدف - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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