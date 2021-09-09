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تنظيم ملتقى الابتعاث ببرنامج المدن الطبية

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تنظيم ملتقى الابتعاث ببرنامج المدن الطبية تنظيم ملتقى الابتعاث ببرنامج المدن الطبية
نظمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة ببرنامج المدن الطبية، ملتقى «الابتعاث ببرنامج المدن الطبية»، بحضور مدير عام الادارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان الداود في المدينة الطبية لقوى الأمن بمحافظة الخبر.

ويهدف الملتقى لتكريم الخريجين من برنامج الابتعاث، وعقد لقاء لهم بالمنسوبين الذين سيتم ابتعاثهم، وكذلك الالتقاء مع ممثلي الجامعات التي سيتم الابتعاث لها لتبادل الخبرات والعمل على معرفة أي معوقات قد يواجهونها أثناء الابتعاث.

وأكد مدير عام الادارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان الداود أن الدعم السخي الذي يجده القطاع الصحي أسهم بشكل مباشر في تطوير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.


الوطن السعودية

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