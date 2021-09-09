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محافظ المنوفية يُسلّم 50 مشروعًا من مؤسسة خيرية للمستحقين (صور)
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
حماية المستهلك يكثف حملاته الرقابية لمواجهة الغش التجاري بالشرقية
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
استمرار فعاليات البرنامج التأهيلي الشامل بجامعة قناة السويس
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يفتتحان الدورة الثالثة لـ«المنتدى الاقتصادي»
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
فصل الكهرباء عن أندية بني سويف الأسبوع المقبل للصيانة (تفاصيل)
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
«ثقافة جنوب سيناء» تنظم بروفات «لحظات فارقة»
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
«حرام تشهّروا ببنات لسه متجوزتش».. أول رد من زوجة تامر حسني على شائعة زواجه
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
تعاون بين «ثربانتس» الإسباني ومهرجان «شرم الشيخ للمسرح»
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
اوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي ذكرى دانتى بمؤلفة «ليست»
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
موعد عقد المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:06 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
كسر ختم المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 09 سبتمبر 2021 02:02 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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