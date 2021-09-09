نائب رئيس جامعة عين شمس: لا أنشطة طلابية لمن لم يتلق لقاح كورونا

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قال الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب إن الجامعة وضعت خطة لتطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيرس كورونا مجانا، ستبدأ بتطعيم ١٠٠ ألف طالب من بينهم المشاركين في كافة الأنشطة الطلابية ولن يسمح بممارسة النشاط لمن لم يتلقى اللقاح، كذلك سيتم تطعيم الطلاب المستجدين والطلاب المقيمين بالمدن الجامعية وطلاب التكافل الاجتماعى، وصولاً إلى تطعيم ال ٢٠٠ ألف طالب المنتسبين للجامعة.

جاء ذلك خلال لقائه بالطلاب المشاركين في المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات جامعة عين شمس، الخميس، بمشاركة ١١ كلية من كليات الجامعة وهي ( الطب، الزراعة، الهندسة، التجارة، التربية، التمريض، العلوم، التربية النوعية، الآداب، الحقوق، الحاسبات والمعلومات)، والذى تم إقامته على أرض كلية الزراعة في الفترة من ٢٩-٣١ اغسطس، تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

واكد سعود أن جميع اللقاحات آمنة وثبت فعاليتها ضد فيروس كورونا ومتحوراته كمتحور دلتا، مضيفاً أن الجامعة لن تكتفى بذلك ولكن سيتم إجراء مسحات للطلاب المشاركين في الأنشطة قبل أي فاعلية وهو نفس الإجراء المتبع مع الطلاب قبل تسكينهم بالمدينة الجامعية.

كذلك أعلن سعود عن صرف مكافأة مالية قدرها ٥٠٠ جنيه لكافة الطلاب المشاركين في معسكر الجوالة وسيتم تعميم الأمر على كافة المعسكرات القادمة لحث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية.

وخلال اللقاء اجرى سعود حوارات ودية واستمع إلى الطلابل لتعرف على اهم المشاكل التي يواجهونها والعمل على تذليل كل العقبات،واكد أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات لتلبية احتياجاتهم، والوصول بالمخيم الدائم بكلية الزراعة ليواكب المستويات العالمية .

نائب رئيس جامعة عين شمس للطلاب: لن يسمح لممارسة الأنشطة الطلابية لمن لم يتلقي لقاح كورونا

نائب رئيس جامعة عين شمس للطلاب: لن يسمح لممارسة الأنشطة الطلابية لمن لم يتلقي لقاح كورونا