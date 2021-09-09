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تنسيق الكليات 2021.. من العبارات التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، حول قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، فيما يخص تنسيق الكليات 2021.

تنسيق الكليات 2021 | قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

8 قواعد للتحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية في تنسيق الكليات 2021

تنسيق الكليات 2021| قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية والمستندات المطلوبة

ويستعرض «المصرى اليوم»، في نقاط، قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية، الخاصة بـ تنسيق الكليات 2021، والتي جاءت على النحو التالى:

1- استيفاء الطالب لنسبة القبول في تنسيق الكليات 2021، في عام حصوله على الشهادة الثانوية، فيما يخص تنسيق الكليات 2021.

2- يجب ألا تقل النسبة المئوية لأي من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60%.

3- أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل.

4- من قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية في تنسيق الكليات 2021، أن يتم تحديد الحد الأدنى للمعدل التراكمي لقبول النقل الطلاب، وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للجامعات.

5- -ألا تقل مدة الدراسة في الكلية المُحول إليها الطالب عن ثلاث سنوات دراسية- وهى للكليات التي مدة الدراسة بها أكثر من أربع سنوات-، وسنتان دراسيتان وذلك بالنسبة للكليات التي مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية.

6- ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية، أو تم فصله من الجامعة.

7- كما أن من شروط التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية، في تنسيق الكليات 2021، ألا يزيد عدد الساعات المُعتمدة المنقولة للطالب التي درسها خارج الجامعة المحول إليها، عن 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

8- نسبة الطلاب المحولين يجب ألا تزيد عن 10% من عدد الطلاب المقرر قبولهم سنوياً بالكلية، فيما يخص تنسيق الكليات 2021.

تنسيق الكليات 2021| مستندات التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الكليات 2021 | ما هي مستندات التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية؟

وفى ذات السياق، أوضح محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه بالنسبة للطلاب المُحولين من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، مستندات التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية، في تنسيق الكليات 2021، وهى كالتالى:

1- كشف درجات يكون مُوثقاً من وزارة خارجية دولة المقر، والسفارة المصرية بها.

2- شهادة تحركات من وزارة الداخلية، تُثبت فيها الفترة التي قضاها الطالب أثناء دراسته بالجامعة المُحول منها، وذلك للطلاب المُحولين من جامعات أجنبية.

3- صورة من تصريح الإقامة بالدولة التي بها الجامعة المُحول منها، على ألا تقل مدة إقامة الطالب بالدولة المُحول منها عن عام دراسي كامل.

4- المحتوى الدراسى مُوثق من وزارة الخارجية لدولة المقر والسفارة المصرية بها.

5- أن تكون الجامعة المُحول منها مُعترف بها من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الكليات 2021 | شروط التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

ما هو شرط التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية في تنسيق الكليات 2021؟

1- من ضمن قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية، في تنسيق الكليات 2021، أن لا يُعتبر استلام أوراق التحويل من الطالب مقبولاً، إلا بعد عمل المقاصة، واعتمادها من السيد رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية على التحويل.

2- وبحسب رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، فإنه يجب على الطلاب الراغبين في التحويل من كلياتهم في تنسيق كليات 2021، الالتزام الكامل بكافة قواعد التحويل التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، حتى يتم الموافقة على طلب التحويل، وفقًا للقواعد والإجراءات المُنظمة لذلك.