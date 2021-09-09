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بعد إمداد لبنان بالغاز .. نائب: السيسى لا يتوانى لحظة عن تقديم أي دعم للأشقاء

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بعد إمداد لبنان بالغاز .. نائب: السيسى لا يتوانى لحظة عن تقديم أي دعم للأشقاء بعد إمداد لبنان بالغاز .. نائب: السيسى لا يتوانى لحظة عن تقديم أي دعم للأشقاء

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أشاد الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بسرعة دعم الاشقاء في لبنان وإمدادهم بالغاز مؤكداً أن الواقع والتاريخ أكدا للرأى العام العربى والافريقي والعالمى بأن الرئيس السيسى لا يتوانى لحظة عن تقديم أي دعم للاشقاء العرب والافارقة ولجميع دول العالم، كما أشاد بتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التي كشف فيها عن أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة دعم الاشقاء في لبنان من خلال إمدادهم بما يحتاجونه من الغاز الطبيعى لتخطى الأزمة الحالية وأنه تم وضع خارطة طريق للعمل على ضخ الغاز الطبيعى إلى لبنان في اقرب فرصة وأن العمل سيتم على مسارين يتم فيهما مراجعة الجاهزية الفنية للبنية التحتية من خطوط وشبكات نقل الغاز وكذلك بعض بنود التعاقد السابقة مثمناً حرص وزراء البترول والطاقة المصرى والأردنى والسورى واللبناني لمساعدة لبنان لتخطي محنة وتحدي الطاقة الذي يواجهه وبحث إعادة ضخ الغاز المصري عبر الأراضي الأردنية إلى لبنان ووضع خارطة للطريق لنقل الغاز المصرى للبنان ومراجعة الاتفاقيات والتأكد من جاهزية البنية التحتية وجاهزية خط الغاز ابتداء من ووصولاً إلى لبنان والتأكد أن خط الغاز العربى الذي يعمل بكفاءة في مصر والأردن جاهز للعمل في لبنان
وأضاف النائب أن وزير الطاقة اللبناني الدكتور ريمون غجر أكد على أهمية التعاون الحالي مع الدول الشقيقة مصر والأردن وسوريا في قطاعات حيوية بلبنان مثل الكهرباء والوقود ونقل الغاز الطبيعى اللازم لتوليد الكهرباء إضافة إلى تأكيده أن لبنان سوف تستفيد من الغاز الطبيعى المصرى في توليد 450 ميجاوات كهرباء من معمل دير عمار الذي يعد المعمل الوحيد الجاهز للعمل بالغاز وأن التعاون كان قائماً في السابق ولكن تم إيقافه لأسباب قهرية وان عودته ستعود على لبنان بالفائدة، موجهاً الشكر لدول مصر والأردن وسوريا والوزراء على سرعة الاستجابة.

المصرى اليوم

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