برلماني: تقرير «هيومان رايتس ووتش» تبني وجهة نظر «الإخوان الارهابية»

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أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن منظمة هيومن رايتس ووتش، أصدرت مؤخراً تقريراً بعنوان «عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات الأمن المصرية» تبنت فيه وجهة نظر أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية متبنية رواية واحدة بعيدة كل البعد عن حقيقة الأمر في مصر، مضيفاً أن هذا التقرير يعد استمرار للمنهجية المسيسة للتقارير المتعلقة بالشأن المصري الصادرة عن بعض من المنظمات الحقوقية الدولية.

وأضاف محسب،في بيان له ، أن منظمة العفو الدولية تمنح غطاء شرعي يدعم بعض الأطراف المشاركة في أعمال عنف مسلح ضد الشعب المصري بشكل مخالف لما هو متعارف عليه من منهجية عمل المنظمات الحقوقية في العالم ودورها المستقل في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان دون انحياز لطرف على حساب الآخر، وأن يكون الانحياز الوحيد لمبادئ حقوق الانسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكداً أن تقرير «هيومن رايتس ووتش» يعد محاولة جديدة فاشله لإيقاف مسيرة مصر في تحقيق التنمية التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وجود مبنى لحقوق الإنسان يليق بالدولة المصرية، مطالبًا الدولة بدعم الهيئة العامة للاستعلامات ماديًا ولوجستيًا، بهدف توصيل حقيقة الأمور في مصر للعالم لأكثر من 200 دولة، والرد على سلسلة المعلومات المغلوطة الخاصة بالشأن المصري، من خلال إنشاء وحدة للهيئة العامة للاستعلامات في كافة السفرات والقنصليات المصرية للرد من خلالها، فضلاً عن ضرورة فتح المجلس القومي لحقوق الإنسان قنوات اتصال مع كافة المنظمات الدولية التي تهتم بالشأن المصري للتواصل معهم بشأن الأكاذيب والادعاءات التي تتعلق بالوضع المصري.