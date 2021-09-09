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نائب بمجلس الشيوخ: تقرير «هيومن رايتيس ووتش» ملىء بالادعاءات والأكاذيب

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نائب بمجلس الشيوخ: تقرير «هيومن رايتيس ووتش» ملىء بالادعاءات والأكاذيب نائب بمجلس الشيوخ: تقرير «هيومن رايتيس ووتش» ملىء بالادعاءات والأكاذيب

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أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقرير الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي زعمت فيه أن نفذت إعدامات خارج نطاق القانون، ملىء بالإدعاءات والأكاذيب، التي دأبت المنظمة على بث تلك السموم ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الجميع أصبح على وعى وإدراك كاملين أن مثل هذه المنظمات المشبوهة هي مجرد أدوات تستخدمها جماعات الإرهاب والتطرف لبث سمومها ضد مصر ومؤسساتها وشعبها.

وأضاف «الهضيبي» أن مصر ليس لديها ما تخفيه بخصوص ملف حقوق الإنسان، وأن وزارة الداخلية المصرية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات طبقا لنصوص القانون المصري، مشيرًا إلى أن المنظمة منذ ثورة 30 يونيو وهي تتخذ موقفا معاديا للشعب المصري وتستنكر حقه في اختياره الثوري في التخلص من حكم الجماعة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن «هيومن رايتس ووتش» لاتزال تصف 30 يونيو بالانقلاب العسكري في إهانة واضحة لملايين المصريين الذين خرجوا رفضًا لحكم الجماعة الإرهابية التي سعت على هدم المجتمع المصري وتغيير هويته الثقافية والوطنية، مضيفاً أن المنظمة الآن تعمل على تأليب المؤسسات الأممية وشركاء مصر الدوليين ضد المؤسسات المصرية الوطنية إما ببيانات حقوقية مناهضة للاستقرار والانجازات الحالية أو بتقارير مبنية على ادعاءات وأكاذيب غير محايدة مع الإصرار المستمر للإنحياز الكامل في مناصرة الجماعة المصنفة تنظيمًا ارهابيًا ليس في مصر وحدها بل في الكثير من البلدان العربية والأوروبية.

وأوضح «الهضيبي» أن المنظمات التي تزعم انتهاك وزارة الداخلية المصرية لحقوق الإنسان لها أجندات مشبوهة وتستقي معلوماتها، الغير صحيحة، من مصادر لها مصلحة في تشويه صورة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث إنها تمول من قبل منظمة العفو الدولية التي دأبت على ترويج أكاذيب الجماعة المحظورة، التي لها سجل حافل من الإرهاب.

المصرى اليوم

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