أخبار عاجلة

متحدث: اتصالات الجنرال ميلي مع الصين لم يُقصد بها الالتفاف على القادة المدنيين -
تركيا تسجل أكبر عدد من إصابات كورونا منذ 4 مايو -
بروتوكول تعاون بين البنك المركزي و«النقل» لتطوير الخدمات الإلكترونية -
يونيسف: مليون طفل نيجيري يتسربون من التعليم هذا العام بسبب الخطف الجماعي -
الخارجية الأمريكية: ساعدنا 36 مواطنا على مغادرة أفغانستان منذ نهاية أغسطس -
ضبط 25 قضية تموينية في أسوان -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مجلس الأمن لن يسمح لإثيوبيا بالتلاعب بشأن سد النهضة -
جامعة الأقصر تعلن مواعيد الكشف الطبي والتطعيم بلقاح كورونا للطلاب -
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى إطسا -
ضبط 553 مخالفة مرورية بأسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

تطوير منظومة كرة القدم من خلال المسابقات والتكنولوجيا

Print
تطوير منظومة كرة القدم من خلال المسابقات والتكنولوجيا تطوير منظومة كرة القدم من خلال المسابقات والتكنولوجيا
رعى وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية، التي تم إطلاقها، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وأعضاء المجلس ورؤساء الأندية وعدد من الشخصيات الرياضية، والتي تتمثل في تحقيق عدة أهداف تضع الأسس الحديثة لمستقبل الكرة في السعودية بما يتوافق مع القفزة الكبيرة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة، وذلك بعد إجراء دراسات بيانية وزيارات ميدانية لتجارب دولية في هذا الإطار.

وأكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أنه «نقف اليوم أمام مرحلة جديدة تعزز قدراتنا وترفع من إمكانياتنا نحو نتائج أكبر ونجاحات أفضل في المستقبل»

وكشف المسحل «نعمل على رفع عدد الحكام السعوديين إلى 2500 حكم، وعلى إنشاء مركز موحد لعمل تقنية الفيديو المساعد VAR مما يعني أن حكم الفيديو المساعد ليس بحاجة للذهاب إلى الملعب وفق آلية التطور الحديث للنظام في العالم، وبحلول عام 2025 نطمح لتنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية، وتطوير القدرات التنظيمية عبر أكثر من 13 مكتبًا إقليميا للاتحاد، ورفع مراكز التدريب الإقليمية إلى أكثر من 25 مركزًا، بهدف المساهمة في تطوير أكثر من 4 آلاف لاعبًا، وتشكيل أول منتخب وطني للسيدات، وخلال الأشهر المقبلة سيتم إطلاق أول دوري نسائي في السعودية».


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
"قيصرية الكتاب" و"تعارفوا" ينظمان ندوة "الأسرة السعودية في اليوم الوطني الـ91"

"قيصرية الكتاب" و"تعارفوا" ينظمان ندوة "الأسرة السعودية في اليوم الوطني الـ91"

السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية: المملكة توقع مذكرتي تفاهم مع فايزر وأسترازينيكا

وكالة الأنباء السعودية: المملكة توقع مذكرتي تفاهم مع فايزر وأسترازينيكا

الأخطبوط يكشف عن الحارس رقم واحد في السعودية

الأخطبوط يكشف عن الحارس رقم واحد في السعودية