تطوير منظومة كرة القدم من خلال المسابقات والتكنولوجيا

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رعى وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية، التي تم إطلاقها، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وأعضاء المجلس ورؤساء الأندية وعدد من الشخصيات الرياضية، والتي تتمثل في تحقيق عدة أهداف تضع الأسس الحديثة لمستقبل الكرة في السعودية بما يتوافق مع القفزة الكبيرة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة، وذلك بعد إجراء دراسات بيانية وزيارات ميدانية لتجارب دولية في هذا الإطار.

وأكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أنه «نقف اليوم أمام مرحلة جديدة تعزز قدراتنا وترفع من إمكانياتنا نحو نتائج أكبر ونجاحات أفضل في المستقبل»

وكشف المسحل «نعمل على رفع عدد الحكام السعوديين إلى 2500 حكم، وعلى إنشاء مركز موحد لعمل تقنية الفيديو المساعد VAR مما يعني أن حكم الفيديو المساعد ليس بحاجة للذهاب إلى الملعب وفق آلية التطور الحديث للنظام في العالم، وبحلول عام 2025 نطمح لتنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية، وتطوير القدرات التنظيمية عبر أكثر من 13 مكتبًا إقليميا للاتحاد، ورفع مراكز التدريب الإقليمية إلى أكثر من 25 مركزًا، بهدف المساهمة في تطوير أكثر من 4 آلاف لاعبًا، وتشكيل أول منتخب وطني للسيدات، وخلال الأشهر المقبلة سيتم إطلاق أول دوري نسائي في السعودية».