أخبار عاجلة

متحدث: اتصالات الجنرال ميلي مع الصين لم يُقصد بها الالتفاف على القادة المدنيين -
تركيا تسجل أكبر عدد من إصابات كورونا منذ 4 مايو -
بروتوكول تعاون بين البنك المركزي و«النقل» لتطوير الخدمات الإلكترونية -
يونيسف: مليون طفل نيجيري يتسربون من التعليم هذا العام بسبب الخطف الجماعي -
الخارجية الأمريكية: ساعدنا 36 مواطنا على مغادرة أفغانستان منذ نهاية أغسطس -
ضبط 25 قضية تموينية في أسوان -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مجلس الأمن لن يسمح لإثيوبيا بالتلاعب بشأن سد النهضة -
جامعة الأقصر تعلن مواعيد الكشف الطبي والتطعيم بلقاح كورونا للطلاب -
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى إطسا -
ضبط 553 مخالفة مرورية بأسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المسحل ": رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود تدفعنا للعمل للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للكرة

Print
خلال حفل إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم  " الشغف- الخطة والمستقبل"

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الخميس، أثناء تدشين حفل إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، أن رؤية ودعم ولاة الأمر هما المحفز الأول والكبير لتقديم العمل الجاد والمثمر للرياضة السعودية، وقال "المسحل" : "لاشك أن رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود للرياضة، تدفعنا للعمل بجد للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للكرة السعودية. ستضع الاستراتيجية الشاملة، بإذن الله، كرة القدم السعودية في الطريق الصحيح لتصبح المملكة من ضمن دول النخبة كرويًا".

وزاد رئيس اتحاد القدم: "بحلول عام 2025 نطمح لتنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية، وتطوير القدرات التنظيمية عبر أكثر من 13 مكتبًا إقليميًا للاتحاد، ورفع مراكز التدريب الإقليمية إلى أكثر من 25 مركزًا، بهدف المساهمة في تطوير أكثر من 4000 لاعب .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"قيصرية الكتاب" و"تعارفوا" ينظمان ندوة "الأسرة السعودية في اليوم الوطني الـ91"

"قيصرية الكتاب" و"تعارفوا" ينظمان ندوة "الأسرة السعودية في اليوم الوطني الـ91"

السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية: المملكة توقع مذكرتي تفاهم مع فايزر وأسترازينيكا

وكالة الأنباء السعودية: المملكة توقع مذكرتي تفاهم مع فايزر وأسترازينيكا

الأخطبوط يكشف عن الحارس رقم واحد في السعودية

الأخطبوط يكشف عن الحارس رقم واحد في السعودية