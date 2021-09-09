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معهد ريادة الأعمال بـ"جامعة سعود" يوقع اتفاقية لتشغيل مختبر الابتكار

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لتعزيز الشراكة مع وسم الاستدامة وتفعيل الشراكات مع الجهات المحلية والعالمية

معهد ريادة الأعمال بـ

وقع معهد ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود اتفاقية تشغيل مختبر الابتكار الاجتماعي بالجامعة مع "وسم الاستدامة" في مقر مركز الابتكار.

وقام بتوقيع الاتفاقية وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد إبراهيم الحميزي، والرئيس التنفيذي لوسم الاستدامة عبدالمجيد بن أحمد رضوان.

حضر التوقيع المشرف العام على معهد ريادة الأعمال الدكتور إبراهيم الحركان ومديرة وحدة الابتكار الاجتماعي جنى الطيار ومساعد مدير مركز الابتكار للشؤون الإدارية والمالية المهندس سلطان تركستاني ومديرة مركز سيال للابتكار وريادة الأعمال عبير محمد البكري ومدير مركز ديم للاستدامة المالية خالد العويمري.

‏‎وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين جامعة الملك سعود ممثلة في معهد ريادة الأعمال وبين وسم الاستدامة وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة محلياً وعالمياً، وتوفير بيئة داعمة لتحفيز الابتكارات الاجتماعية وتحويلها إلى مشاريع ريادة اجتماعية.

‎يذكر أن هذه الاتفاقية هي نتاج النجاح المشترك بين الطرفين خلال مرحلة تأسيس مختبر الابتكار الاجتماعي، ورغبةً في تحقيق التميز في بناء وتشغيل مختبر ابتكار اجتماعي نموذجي على المستوى الوطني والإقليمي، وتفعيل دوره وتوظيف قدراتهما وإمكاناتهما لنشر مفهوم وممارسات الابتكار الاجتماعي، وإطلاق المبادرات الاستراتيجية من خلاله، ليكون رافداً تنمويًا للمجتمع الداخلي والخارجي.

معهد ريادة الأعمال بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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