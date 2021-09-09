أخبار عاجلة

متحدث: اتصالات الجنرال ميلي مع الصين لم يُقصد بها الالتفاف على القادة المدنيين -
تركيا تسجل أكبر عدد من إصابات كورونا منذ 4 مايو -
بروتوكول تعاون بين البنك المركزي و«النقل» لتطوير الخدمات الإلكترونية -
يونيسف: مليون طفل نيجيري يتسربون من التعليم هذا العام بسبب الخطف الجماعي -
الخارجية الأمريكية: ساعدنا 36 مواطنا على مغادرة أفغانستان منذ نهاية أغسطس -
ضبط 25 قضية تموينية في أسوان -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مجلس الأمن لن يسمح لإثيوبيا بالتلاعب بشأن سد النهضة -
جامعة الأقصر تعلن مواعيد الكشف الطبي والتطعيم بلقاح كورونا للطلاب -
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى إطسا -
ضبط 553 مخالفة مرورية بأسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"آل مسعود" متحدثاً رسمياً للهيئة العامة للمنافسة

Print
"آل مسعود" متحدثاً رسمياً للهيئة العامة للمنافسة "آل مسعود" متحدثاً رسمياً للهيئة العامة للمنافسة
لرفع مستوى التواصل والرد على جميع التساؤلات

أصدر محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، قرارًا بتعيين مدير إدارة العلاقات والإعلام سعد بن حمد آل مسعود متحدثًا رسمياً باسم الهيئة العامة للمنافسة.

ويأتي هذا القرار لرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على جميع التساؤلات حول الهيئة والمجالات التي تعمل عليها، والتوعية بالأنظمة والإجراءات ذات العلاقة.

ويسهم المتحدث الرسمي في الإجابة على استفسارات وسائل الإعلام المحلية والخارجية ومدّها بالمعلومات والإحصائيات ذات الموثوقية العالية، حيث يتمتع "آل مسعود" بخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

يُذكر أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا للأمر السامي المتضمن وجوب قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها للتفاعل والتواصل مع المستفيدين والمجتمع بشكل عام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"قيصرية الكتاب" و"تعارفوا" ينظمان ندوة "الأسرة السعودية في اليوم الوطني الـ91"

"قيصرية الكتاب" و"تعارفوا" ينظمان ندوة "الأسرة السعودية في اليوم الوطني الـ91"

الشباب .. جمل فنية وتكتيك تحضيرًا للقاء ضمك في الدوري

الشباب .. جمل فنية وتكتيك تحضيرًا للقاء ضمك في الدوري

بحضور محامٍ سعودي.. محكمة باريس تبدأ جلسات محاكمة المجلة المسيئة للرسول.. وتطالب بشهود

بحضور محامٍ سعودي.. محكمة باريس تبدأ جلسات محاكمة المجلة المسيئة للرسول.. وتطالب بشهود

خفايا الانسحاب من أفغانستان.. "بلينكن" و"أستن" حاولا إقناع "بايدن" بتأخيره لكنه رفض

خفايا الانسحاب من أفغانستان.. "بلينكن" و"أستن" حاولا إقناع "بايدن" بتأخيره لكنه رفض