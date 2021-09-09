مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية تعلنان عن استثمار 570 مليون درهم في محطة حاويات جديدة بميناء خليفة

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، ومجموعة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية الرائدة عالمياً في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، عن توقيع اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً حيث سيقوم الجانبان بتخصيص استثمار يبلغ 570 مليون درهم (154 مليون دولار أمريكي) للمشروع.

محطة متطورة تواكب التوسع الذي يشهده ميناء خليفة

من المقرر أن يبدأ العمل على المشروع في عام 2021 حيث تنص الاتفاقية على إنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء خليفة، أول ميناء حاويات شبه آلي في منطقة الخليج العربي، تتم إدارتها كمشروع مشترك بين شركة "سي إم إيه تيرمينالز" التابعة لمجموعة "سي إم إيه سي جي إم" بحصة تبلغ 70% ومجموعة موانئ أبوظبي بحصة تبلغ 30%، ومن المقرر إتمام المحطة في عام 2024.

وبالإضافة إلى تشييد المحطة برصيف يبلغ طوله في المرحلة الأولى 800 متر وطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 1.8 مليون حاوية نمطية، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال البحرية وأعمال البنى التحتية الداعمة ومن ضمن ذلك إقامة جدار رصيف بطول إجمالي يصل إلى 1,200 متر، وكاسر أمواج بطول 3,800 متراً، ومحطة للسكك الحديدية كاملة التجهيز، وساحة حاويات مخصصة للمحطة تمتد على مساحة 700,000 متر مربع.

وتوفر المحطة لمجموعة "سي إم إيه سي جي إم" مركزاً إقليمياً جديداً يتيح لها تطوير الخدمات التي تقدمها على الخطوط الواصلة بين أبوظبي من جهة، وجنوب وغرب آسيا وشرق أفريقيا وأوروبا ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية من جهة أخرى. كما يسهم هذا الاستثمار الجديد في دعم استراتيجية التوسع العالمي التي تنتهجها المجموعة بصفتها مشغلة رائدة للمحطات البحرية، إذ تقوم حالياً بإدارة 49 محطة بحرية في 27 دولة عبر شركاتها الفرعية "سي إم إيه تيرمينالز" و"تيرمينال لينك".

ميناء خليفة.. مركز لثلاث من أكبر أربع شركات شحن عالمية

أصبحت "سي إم إيه سي جي إم" بموجب هذه الاتفاقية المجموعة العالمية الثالثة من ضمن أكبر أربع شركات شحن في العالم تتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، الأمر الذي يؤكد مكانة ميناء خليفة كواحد من الموانئ الرئيسية في العالم والتي تستقطب كبرى شركات الشحن في العالم، وكعنصر رئيسي على خارطة التجارة العالمية يربط بين الأسواق في الشرق والغرب.

مجموعة "سي إم إيه سي جي إم".. شريك ملتزم بدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة

يتيح الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتوسط لدولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي على الطرق التجارية الدولية، لمجموعة "سي إم إيه سي جي إم" تنفيذ مشاريع تطوير استراتيجي تعزز حضورها في منطقة الخليج وتوفر أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات متعامليها.

وتوظف المجموعة التي بدأت أعمالها في المنطقة منذ 15 عاماً نحو 450 موظفاً يعملون في 10 مكاتب بهدف توفير أفضل حلول الخدمات البحرية واللوجستية، كما تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالأسواق العالمية من خلال 13 خدمة أسبوعية إلى تسعة موانئ في جميع أنحاء العالم.

وذكر معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي أن البيئة الاقتصادية المستقرة والمواتية للاستثمارات الأجنبية كانت من أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق النمو الاقتصادي في كل من إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وقال: "لقد أصبحت دولة الإمارات وجهة استثمارية رئيسية بالنسبة لكبرى الشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع حضورها ليشمل منطقة الشرق الأوسط، والفضل في ذلك يعود إلى المناطق الحرة التنافسية التي نتمتع بها والمبادرات التي تحرص القيادة الرشيدة على إطلاقها باستمرار لتسهيل إقامة مقرات للشركات الأجنبية في الدولة".

وأضاف: "إن هذا الاتفاق المتميز مع مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" يأتي ثمرة للجهود الدؤوبة التي نبذلها ويسهم في تنشيط حركة التجارة والتطوير الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. كما نتوقع أن تسهم الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة والطرق التجارية الإضافية التي سيتم فتحها مع عدد من الموانئ الرائدة في العالم، في استقطاب الاستثمارات إلى منظومة الأعمال المحلية ومناطقنا الصناعية، وتسريع تطوير عدد من القطاعات الرئيسية من ضمنها التصنيع والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على القوى العاملة. وستساعد هذه الاتفاقية كذلك في تحقيق خطتنا الطموحة طويلة الأمد والرامية إلى جعل مجموعة موانئ أبوظبي من ضمن أول 10 مشغلين عالميين للموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية وذلك عبر تحسين قدراتنا والتوسع في منطقة الشرق الأوسط والعالم. كما نتوقع أن يسهم هذا المشروع المشترك خلال الأعوام الخمسة المقبلة في تطوير أعمال مدينة خليفة الصناعية، ويقدم إضافة ملموسة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة".

من جانبه، أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي إلى أن إضافة محطة حاويات جديدة إلى ميناء خليفة عبر استثمار مشترك مع شركة "سي إم إيه تيرمينالز" تتولى من خلاله إدارة المحطة، يشكل فصلاً جديداً في مسيرتنا لترسيخ موقع مجموعة موانئ أبوظبي كمحرك رائد للتجارة العالمية، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة البحرية. وقال: "إن إضافة مجموعة شحن عالمية رائدة أخرى إلى محفظتنا يجعل ميناء خليفة مركزاً لثلاثة من أول أربع شركات عالمية في هذا المجال، كما تهيئ الظروف اللازمة لافتتاح طرق تجارية مع أسواق جديدة في أوروبا وأفريقيا وجنوب وغرب آسيا".

وأضاف: "نتوقع أن يسهم تواجد المحطة التابعة لمجموعة "سي إم إيه سي جي إم" التي سيتم ربطها بشكل مباشر بمحطة القطارات المزمع إنشاؤها في ميناء خليفة في تسريع الحركة التجارية من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع متعاملي المجموعة على تأسيس مقرات لهم في إمارة أبوظبي".

بدوره قال رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "سي إم إيه سي جي إم": "يشكل هذا المشروع الطموح الذي نطلقه مع مجموعة موانئ أبوظبي علامة فارقة في مسيرة مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" لتحقيق استراتيجية تطوير أعمالها في المنطقة".

وأضاف: "ستسهم المحطة المتطورة المزمع إنشاؤها في ترسيخ مكانة ميناء خليفة كمركز عالمي رائد، وتحسين الاقتصاد في المنطقة، وتسريع حركة التبادل التجاري من إمارة أبوظبي وإليها، كما ستساعد مجموعتنا على توسيع شبكة الشحن والخدمات اللوجستية الخاصة بها في هذه المنطقة التي تنطوي على إمكانات هائلة لتحقيق النمو".