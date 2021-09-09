أرسنال يكشف تفاصيل إصابة محمد النني وموعد عودته لمباريات الدوري الإنجليزي

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أصدر نادي أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني بيانًا رسميًا صباح اليوم الخميس 9-9-2021 كشف خلاله آخر تفاصيل إصابات لاعبيه وموعد عودتهم لتدريبات الفريق استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وبحسب بيان أرسنال يعاني النجم المصري محمد النني من إجهاد في أوتار الركبة ويهدف إلى العودة في التدريب الكامل في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

جبرائيل ماجالهايس

الركبة اليمنى: عاد جابريل الآن في التدريب الكامل ومتاح لاختيار المدير الفني.

إيدي نكيتيا

الكاحل الأيمن: عاد إيدي الآن في التدريب الكامل ومتاح لاختيار المدير الفني.

توماس بارتي

الكاحل الأيمن: عاد توماس الآن إلى التدريب الكامل ومتاح لاختيار المدير الفني.

بن وايت

كوفيد -19: عاد بين الآن إلى التدريب الكامل ومتاح لاختيار المدير الفني.

جرانيت شاكا

موقوف عن العمل، بالإضافة إلى تلقيه بطاقة حمراء ضد مانشستر سيتي، سيغيب جرانيت للإيقاف ثلاث مباريات.

وأضاف أرسنال، في بيانه، سيعود عدد من اللاعبين من الواجب الدولي اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، سيتم تقييم صحتهم ولياقتهم من قبل الفريق الطبي استعدادًا لمباراة السبت.

وكجزء من بروتوكول الدوري الإنجليزي الممتاز، يستمر اختبار جميع أعضاء فريقنا الأول وموظفي الدعم بانتظام للكشف عن الإصابة بكوفيد 19.