ضبط حالة غش بامتحان الديناميكا لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة (شعبة الرياضيات) امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 2385 طالب وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 2 طالب وطالبة، وأدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (stem) امتحان «مقاييس المفاهيم (الكيمياء)» بإجمالي عدد 4 طالب وطالبة، وذلك في سادس أيام امتحانات الثانوية العامة ( الدور الثانى) للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تخصيص 340 لجنة سير لعقد امتحانات الثانوية العامة دور ثان، ويبلغ عدد طلاب الدور الثانى نحو 141000 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية بالشعب الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي).

وتوافد الطلاب على اللجان قبل قليل لإجراء الكشف الحراري والتفتيش بواسطة العصا الإلكترونية للكشف عن الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى .

وسمحت الوزارة للطلاب بالدخول بالكتاب المدرسي وفقا لقرار أداء الامتحان بنظام الكتاب المفتوح open book على أن تكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد mcq ويتم الإجابة من خلال البابل شيت والذي يتم تصحيحه إلكترونيا بدون تدخل عنصر بشري.

وتداولت صفحات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليجرام صورا زعمت أنها لأسئلة امتحان الديناميكا لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة، وتداولت صفحات الغش أسئلة الامتحان وإجاباتها بعد مرور ساعة من بدء الامتحان.

من جانبها، تتبعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصور المتداولة للتأكد من صحتها والكشف عن مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وتطبيق قانون الغش عليهم.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى حالة غش واحدة في محافظة الجيزة حيث تم ضبط الطالب (م.أ.أ) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الديناميكا) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة العلمى شعبة (العلوم والرياضيات) امتحان الكيمياء بإجمالي عدد 25045 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الأدبي) امتحان مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 10627 طالب وطالبة، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 2 طالب/طالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (stem) امتحان «مقاييس المفاهيم (الفيزياء)» بإجمالي عدد 2 طالب/طالبة.