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وزير الزراعة مُهنئًا بعيد الفلاح: «لم يتوقف عن العمل والإنتاج رغم الأزمات»

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وزير الزراعة مُهنئًا بعيد الفلاح: «لم يتوقف عن العمل والإنتاج رغم الأزمات» وزير الزراعة مُهنئًا بعيد الفلاح: «لم يتوقف عن العمل والإنتاج رغم الأزمات»

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تقدم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، بخالص التهنئة إلى فلاحي ومزارعي في جميع أرجائها، بمناسبة العيد الـ69 للفلاح المصري، لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي المصري، والتنمية الاقتصادية.

وقال وزير الزراعة في بيان، الخميس، إنه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كل العاملين بوزارة الزراعة وهيئاتها يتقدمون، بخالص التهنئة إلى الفلاح المصري الأصيل، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري قد تجلى معدنه في وقت المحن والشدائد والتي مر بها الوطن، حيث لم يتخل أبدا عن دوره في الإنتاج على مر العصور، ولم يتوقف عن العمل والإنتاج حتى في ظل الأزمات.

وأضاف «القصير»، أنه في ظل جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم، لم يتأثر القطاع الزراعي والإنتاجي في مصر بفضل جهود الفلاح المصري، الأمر الذي ترتب عليه عدم وقوع أزمة في توفير الغذاء، بل وارتفعت خلالها كمية الصادرات الزراعية المصرية، ونجحت في غزو أسواق مختلفة دول العالم.

وأكد وزير الزراعة، أن المصرية تقدر ما يبذله الفلاح المصري من جهود، وتضعه دائما نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتقديم كل سبل الدعم الفني له، ليواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، لافتًا إلى أن الوزارة تسخر جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري، لزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى معيشته.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه التهنئة إلى فلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، معربًا عن تقديره للدور الهام ‏الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل في تحقيق التنمية بالدولة.

المصرى اليوم

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