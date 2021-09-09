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وزير الخارجية يشارك في اجتماع متابعة التدخلات التركية في شؤون الدول العربية

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وزير الخارجية يشارك في اجتماع متابعة التدخلات التركية في شؤون الدول العربية وزير الخارجية يشارك في اجتماع متابعة التدخلات التركية في شؤون الدول العربية
شهد التأكيد على أهمية احترام سيادة الدول وفقًا للقوانين والأعراف الدولية

وزير الخارجية يشارك في اجتماع متابعة التدخلات التركية في شؤون الدول العربية

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، في القاهرة، في اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، برئاسة وزير خارجية جمهورية العربية سامح شكري، وذلك على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وناقشت اللجنة العربية الوزارية، أهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك للتصدي لأي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأهمية احترام سيادة الدول وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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