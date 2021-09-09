أخبار عاجلة

متحدث: اتصالات الجنرال ميلي مع الصين لم يُقصد بها الالتفاف على القادة المدنيين -
تركيا تسجل أكبر عدد من إصابات كورونا منذ 4 مايو -
بروتوكول تعاون بين البنك المركزي و«النقل» لتطوير الخدمات الإلكترونية -
يونيسف: مليون طفل نيجيري يتسربون من التعليم هذا العام بسبب الخطف الجماعي -
الخارجية الأمريكية: ساعدنا 36 مواطنا على مغادرة أفغانستان منذ نهاية أغسطس -
ضبط 25 قضية تموينية في أسوان -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مجلس الأمن لن يسمح لإثيوبيا بالتلاعب بشأن سد النهضة -
جامعة الأقصر تعلن مواعيد الكشف الطبي والتطعيم بلقاح كورونا للطلاب -
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى إطسا -
ضبط 553 مخالفة مرورية بأسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

خط الغاز العربي من مصر إلى لبنان.. وتكلفته

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
افتتاح مقبرة الملك زوسر بسقارة في مصر بعد 15 عاما من الترميم

افتتاح مقبرة الملك زوسر بسقارة في مصر بعد 15 عاما من الترميم

الجيش الكوري الجنوبي : كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين تجاه البحر الشرقي

الجيش الكوري الجنوبي : كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين تجاه البحر الشرقي

العارضة يروي تفاصيل الهروب من جلبوع

العارضة يروي تفاصيل الهروب من جلبوع

شاهد.. حصان في صالون سيارة "تكسي"

شاهد.. حصان في صالون سيارة "تكسي"