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«إعلام عين شمس» يهدي قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام 3 أفلام تليفزيونية

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«إعلام عين شمس» يهدي قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام 3 أفلام تليفزيونية «إعلام عين شمس» يهدي قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام 3 أفلام تليفزيونية

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أهدى قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس ثلاثة أفلام تليفزيونية لقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام من انتاج طلاب الفرقة الرابعة شعبة التليفزيون للعام الجامعى الحالى 2020/2021 ، وذلك للعرض على شاشات قطاع الاخبار وقناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصرى.

وأكدت د. هبه شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والاعلام ومدير المركز الإعلامى لجامعة عين شمس، أن مشروعات تخرج طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام التي تم إنتاجها هذا العام تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة ود. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب تتميز بالجودة والمستوى الاحترافي.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار التعاون البناء والمثمر بين جامعة عين شمس والهيئة الوطنية للإعلام، حيث أشادت لجنة التقييم المكونة من نخبة من كبار الإعلاميين بافكارها الإبداعية وجودة الإنتاج وتم إهداء قطاع الأخبار ثلاثة أفلام فائزة هي: (أوليب – البوصلة- ربان)، وذلك استجابة لطلب قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام.

المصرى اليوم

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