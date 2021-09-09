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لجنة من التضامن الإجتماعي تحصر المتضررين من عقار شبرا الخيمة المنهار

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لجنة من التضامن الإجتماعي تحصر المتضررين من عقار شبرا الخيمة المنهار لجنة من التضامن الإجتماعي تحصر المتضررين من عقار شبرا الخيمة المنهار

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توجهت لجنة من التضامن الإجتماعي بحي غرب شبرا الخيمة، صباح اليوم الخميس، لموقع المنزل المنهار بشارع الأمير بالحي، والذي إنهار مساء أمس الأربعاء واسفر عن مصرع 4 اشخاص، وقامت اللجنة بحصر سكان العقار المنهار وعدد الاسر وفراد كل اسرة وعمل بحوث اجتماعية لكل اسرة كما تم حصر المنازل المتضررة المجاورة للمنزل المنهار.

وواصل مسؤولي مرافق الكهرباء والغاز الطبيعي قطع الخدمة عن المنطقة لحين الإنتهاء التام من المعاينات. بينما عاينت لجنة المنشأت الأيلة للسقوط بالحي المنازل المجاورة واكدت في تقريرها المرسل للنيابة العامة ان المنزل المنهار قديم للغاية وانه قبيل إنهياره إتفق السكان على إحضار مهندس إستشاري لمعاينته لانه كان يظهر عليه الشروخ واكد المهندس ان المنزل لايمثل خطورة.

وقال أهالي المنطقة وجيران المنزل المنهار وبعض الأسر المتضررة إنه قبيل وقوع المنزل أحضر أحد الضحايا مهندسا إستشاريا لمعاينة المنزل الذي كان يظهر عليه الشروخ من الخارج فاكد ان الأعمدة الخرسانية سليمه ولاتمثل خطورة وفجاءة بعدها باقل من ساعتين بدء المنزل في التصدع والإنهيار.

المصرى اليوم

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