أخبار عاجلة

متحدث: اتصالات الجنرال ميلي مع الصين لم يُقصد بها الالتفاف على القادة المدنيين -
تركيا تسجل أكبر عدد من إصابات كورونا منذ 4 مايو -
بروتوكول تعاون بين البنك المركزي و«النقل» لتطوير الخدمات الإلكترونية -
يونيسف: مليون طفل نيجيري يتسربون من التعليم هذا العام بسبب الخطف الجماعي -
الخارجية الأمريكية: ساعدنا 36 مواطنا على مغادرة أفغانستان منذ نهاية أغسطس -
ضبط 25 قضية تموينية في أسوان -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مجلس الأمن لن يسمح لإثيوبيا بالتلاعب بشأن سد النهضة -
جامعة الأقصر تعلن مواعيد الكشف الطبي والتطعيم بلقاح كورونا للطلاب -
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى إطسا -
ضبط 553 مخالفة مرورية بأسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متخصصون: تجربة المريض هي أهم عناصر دراسات الرعاية الصحية

Print
متخصصون: تجربة المريض هي أهم عناصر دراسات الرعاية الصحية متخصصون: تجربة المريض هي أهم عناصر دراسات الرعاية الصحية
د. جيسون وولف يعتبر أنها جميع التفاعلات التي تشكل ثقافة المؤسسة

متخصصون: تجربة المريض هي أهم عناصر دراسات الرعاية الصحية

أكد متخصصون في القطاع الصحي أهمية تجربة المريض، وأنه يُعد عنصراً مهماً في نموذج الرعاية الصحية، وذلك خلال فعاليات ملتقى الأكاديمية الصحية الذي نظمته الأكاديمية التابعة للهيئة للتخصصات الصحية الثلاثاء الماضي عن بُعد، بحضور نخبة من المتخصصين المحليين والعالميين.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد بيريل لتجربة المريض الدكتور جيسون وولف: تجربة المريض هي جميع التفاعلات التي تشكلها ثقافة المؤسسة والتي تؤثر في تصورات المريض خلال الرعاية المستمرة.

ولفت الخبير السعودي في تجربة المريض أيمن بن ناصر، إلى أن المنظورات الثقافية، تؤثر على تطوير هذا التخصص الجديد في المملكة.

وقد ناقشت المدير العام لتجربة المرضى في وزارة الصحة إيمان الطريقي، أساليب التأثير على الزملاء المتخصصين في الرعاية الصحية لمواكبة هذا التوجه الجديد في رحلة التحول الذي تشهده المملكة.

وشارك الدكتور علي عسيري، خبير في تجربة المريض ويقود هذا المجال في مدينة الملك فهد الطبية، الوظائف والمهارات المطلوبة في تجربة المريض على مستوى المستشفيات المحلية.

وركز على أن تجربة المريض تُعد صميم نموذج الرعاية؛ لأنها تُركز على المواطن باعتباره المسؤول الأول عن رعايته الصحية، مما يحول الرعاية الصحية إجمالاً، وهو ما أشارت إليه أيضاً المدير التنفيذي لنموذج الرعاية الصحية في التجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتورة سماح الفهمي.

وفي العرض الختامي للملتقى؛ تحدثت المدير التنفيذي للمناهج والتدريب في الأكاديمية الصحية الدكتورة أميرة كلينتن، عن أهمية التعليم في تغيير نمط تفكير الممارس الصحي.

وأشارت إلى أن هذا المجال الجديد بالغ الأهمية للقطاعين العام والخاص ويهدف إلى تمكين تجارب الرعاية الصحية من النجاح وتلقى أصداء إيجابية في المملكة.

وأضافت: يتوجب علينا جمع المواهب والمعارف ومهارات الخبراء من جميع أنحاء المملكة، لتكون تجربة المريض محور الاهتمام، وتضمن الرعاية الصحية المثالية في جميع الأوقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"قيصرية الكتاب" و"تعارفوا" ينظمان ندوة "الأسرة السعودية في اليوم الوطني الـ91"

"قيصرية الكتاب" و"تعارفوا" ينظمان ندوة "الأسرة السعودية في اليوم الوطني الـ91"

السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية: المملكة توقع مذكرتي تفاهم مع فايزر وأسترازينيكا

وكالة الأنباء السعودية: المملكة توقع مذكرتي تفاهم مع فايزر وأسترازينيكا

الأخطبوط يكشف عن الحارس رقم واحد في السعودية

الأخطبوط يكشف عن الحارس رقم واحد في السعودية