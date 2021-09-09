مصرع 2 وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الجديدة

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شهد طريق الصحراوي الشرقي بمدينة أسيوط الجديدة حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع شخصان وإصابة 14 آخرين.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين.

وبالانتقال والمعاينة الأولية والفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم «6754 ي ق د» على الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة أسيوط الجديدة.

وأسفر الحادث عن مصرع «مادونا.هـ.خ» 20 سنة، و«رانيا.ع» 18 سنة، وتم إيداعهما مشرحة مستشفى أسيوط الجديدة تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب في الحادث: «مارينا.ش.ر»17 سنة، وشقيقتها «مادونا» 17 سنة، و«مرنا.ش.ف» 30 سنة، و«دميانة.ع.س» 15 سنة، و«نرمين.س.ث» 16 سنة، و«بوستينا.هـ.خ» 17 سنة، و«مادونا.ظ.ع» 16 سنة، و«جوستينا.ظ.ف» 16 سنة، كما أصيبت «ايناس.ع.ب» 14 سنة، و«رشا.م.غ» 35 سنة، و«أمل.ح.م» 28 سنة، و«ديانا.س.ب» 17 سنة، وشخصين مجهولا الهوية.

وجميعهم مقيمون قرية الحمام بمركز أبنوب، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط الجديدة وأسيوط الجامعي والإيمان العام، وتحرير المحضر اللازم.