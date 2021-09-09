ببطاقات رقم قومي وتوكيلات مزورة.. ضبط سيدة وراء عمليات سحب من حسابات بنكية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من ضبط سيدة بالقاهرة، وراء عمليات سحب مبالغ مالية من حسابات عملاء أحد البنوك، باستخدام بطاقات رقم قومي وتوكيلات مزورة، بالاشتراك مع شخص يقوم بتزويرها.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من مسؤولى أحد البنوك بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، بشأن تعرض البنك لواقعة احتيال والاستيلاء على مبلغ مالي من حساب أحد عملاء البنك، من خلال قيام إحدى السيدات باستخدام بطاقة رقم قومي «مزورة» في إجراء عملية السحب.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، لها معلومات جنائية، تقوم بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك عن طريق إصدارها بطاقة رقم قومى مزورة، منتحلة صفة إحدى السيدات، وتمكنت من سحب مبلغ مالي من حساب عميل بالبنك بموجب توكيل مزور ممهور بخاتم مقلد.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة امنية من ضبط المتهمة حال ترددها على البنك بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعثرت القوات بحوزتها على بطاقة رقم قومي تحمل صورتها وعليها بيانات سيدة أخرى «مزورة»، وتوكيل مزور للمتهمة باسم الصفة المنتحلة في التعامل على الحساب البنكي.

بمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي وارتكابها واقعتين بذات الأسلوب، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساب عملاء البنوك، بالاشتراك مع أحد الأشخاص الذي يقوم بتزوير البطاقات والتوكيلات والاتفاق معها على التعامل مع الحسابات للاستيلاء على ما بها من أموال.

تحرر المحضر اللازم ويكثف ضباط الإدارة الجهود لضبط المتهم الهارب.