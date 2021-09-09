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لماذا غابت صفقات الأهلي الجديدةعن قائمة الموسم الجديد الأولى؟

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لماذا غابت صفقات الأهلي الجديدةعن قائمة الموسم الجديد الأولى؟ لماذا غابت صفقات الأهلي الجديدةعن قائمة الموسم الجديد الأولى؟

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يستعد مسؤولو النادي الأهلي اليوم الخميس 9 سبتمبر لإرسال قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد إلى اتحاد الكرة من أجل قيد القائمة المبدئية للفريق.

ووفقاً لمصادرنا داخل القلعة الحمراء، ينتظر أن تضم القائمة 29 لاعباً، بمن فيهم العناصر التي ينوي النادي الأهلي الاستغناء عنهم في الفترة المقبلة.

وتخلو القائمة من أسماء الصفقات الجديدة، من اللاعبين الذين نجح الأهلي في ضمهم هذا الصيف.

وحسم الأهلي خلال الميركاتو الصيفي التوقيع مع اللاعبين: بيرسي تاو، ولويس ميكسيسوني وكريم فؤاد وحسام حسن ومصطفى البدري.

ويأتي عدم قيد الصفقات الجديدة في القائمة الأولية لأن هؤلاء اللاعبين لم يتم بعد قيدهم وتسجيلهم في اتحاد الكرة، حيث يفتح اتحاد الكرة يوم السبت المقبل، الباب أمام الأندية لتسجيل الصفقات الجديدة.

وينتظر أن تضم القائمة الأولى للأهلي اللاعبين:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون ورامي ربيعة وسعد سمير ومحمد هاني.

في خط الوسط: محمد محمود ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وناصر ماهر ووليد سليمان.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن وجونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن.

المصرى اليوم

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