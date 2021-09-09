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سامى قمصان يقترب من تولى منصب المدرب العام فى جهاز الأهلى

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سامى قمصان يقترب من تولى منصب المدرب العام فى جهاز الأهلى سامى قمصان يقترب من تولى منصب المدرب العام فى جهاز الأهلى

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يحسم بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، ملف منصب المدرب العام بالجهاز الفنى والذى أصبح خاليا بعد رحيل كيفين جونسون الذي رحل لخوض تجربة تدريبية جديدة في جنوب إفريقيا.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فان سامى قمصان بات قريب من تولى المنصب بعد رحيل جونسون، وتراجع فرصة علاء ميهوب في تولى المهمة بعدما كان قريب من الانضمام للجهاز الفنى.

وتولى جونسون المهمة الفنية في جهاز بيتسو موسيماني خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، إلا أنه فاجئى المسوؤلين بالنادى برغبتة في الرحيل بداعى تلقية عرضا من أحد الفرق بجنوب إفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين لمدة نصف ساعة، أعقبه محاضرة نظرية لمدة ١٥ دقيقة وذلك قبل خوض الفقرات التدريبية.

وبعد ذلك قاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق فقرات بدنية متنوعة للاعبين، وذلك ضمن بداية فترة الإعداد التي يخوضها الأهلي استعدادًا لاستئناف مسابقة كأس وبطولة السوبر المصري.

وبدأ الأهلي استعداداته للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

ويستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

المصرى اليوم

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