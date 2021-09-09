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أنهى اتحاد الجودو والايكيدو والسومو الترتيبات النهائية لاستضافة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية على ملعب الصالة المغطاة رقم «2» بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى، ابتدأ من السبت المقبل، حيث تستضيف مصر فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين، والثامنة للناشئات والشباب، والسادسة للشابات، والخامسة الأشبال، والرابعة للبراعم، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات خلال الفترة من 11 وحتى 16 من سبتمبر الجارى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجودو والايكيدو والسومو إن 12 دولة وافقت على المشاركة في البطولة وهى مصر الدولة المنظمة والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت واليمن وليبيا والمملكة المغربية الهاشمية، مشيرا إلى أن عدد اللاعبين الذين يمثلون هذه الدول يزيد عن 600 لاعب ولاعبة، في واحدة من أكبر التظاهرات الرياضية العربية في الوطن العربى، مؤكدا أن مصر سوف تستضيف أول بطولة عربية للجودو للمكفوفين وسط إجراءات احترازية قوية، طبقا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد العربى للجودو والايكيدو والسومو.

وأضاف مطيع فخر الدين أن اللجنة المنظمة للبطولة قامت بإجراء مسحات طبية وتحاليل على جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة قبل تسكينهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم، لافتا إلى أن الاتحاد العربى رشح هشام مصباح عضو مجلس إدارة الاتحاد والبطل الأوليمبى السابق الحاصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الاوليمبية رقم 28 التي استضافتها العاصمة الصينية بكين عام 2008 ليكون مدير عام للبطولة.

وأكد مطيع فخر الدين أن هناك عدد كبير من الشخصيات الرياضة المصرية والعربية سوف يحضرون حفل الافتتاح الذي يقام مساء بعد غد السبت، في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحى، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، والكويتي عبيد العنزى رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولى، والإماراتى نصر التميمى أمين صندوق الاتحاد الدولى، واليمنى نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى.

وشدد رئيس الاتحاد المصرى على أنه يعد بتنظيم بطولة على أعلى مستوى يليق باسم مصر الكبير، بعد أن حرصت العديد من الدول العربية على المشاركة رغم جائحة كورونا بسبب الثورة الإنشائية التي تشهدها مصر بصفة عامة، والرياضية بصفة خاصة، متوجها بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه المادى والمعنوى اللا محدود، وإقامة البطولة تحت رعايته، كما يتوجه بالشكر إلى رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية على دعمه الفنى للاعبين ومجلس إدارة الاتحاد بصفة مستمرة.