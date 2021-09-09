موسيمانى يحسم ملف الراحلين عن الأهلى فى جلسة مع عبدالحفيظ

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كلف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى بعقد جلسة خاصة مع موسيمانى أمس لظروف تواجد رئيس النادى في الساحل الشمالى لحسم جميع الملفات التي تخص الفريق وتحديد أسماء اللاعبين المقرر إعارتهم والاستقرار على القائمة النهائية للفريق بعدما أكتفى الجهاز بالتعاقد مع خمس صفقات جديدة.

وينتظر أن يرسل عبدالحفيظ تقرير خاص للخطيب يتضمن نتيجة الجلسة مع المدير الفنى من أجل تكليف لجنة التعاقدت باستكمال إجراءات إعارة بعض اللاعبين الذين تلقوا عروض رسمية مؤخرا من أندية الدورى الممتاز.

ويواصل الأهلى تدريباتة على ملعب مختار التتش إستعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقررة 21 سبتمبر الجارى على لقب السوبر المحلى ويركز موسميانى المدير الفنى خلال التدريبات على الجانب البدنى للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة وتعويضهم الفترة الماضية التي شهدت راحة سلبية للاعبين عقب انتهاء مباريات الدورى الممتاز كما يشاهد المدير الفنى تسجيلات لمباريات طلائع الجيش الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس لمساعدتة على وضع الخطة المناسبة للمباراة.