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«المصري اليوم» تكشف معالم قائمة الأهلي للموسم الجديد.. تضم 29 لاعباً

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«المصري اليوم» تكشف معالم قائمة الأهلي للموسم الجديد.. تضم 29 لاعباً «المصري اليوم» تكشف معالم قائمة الأهلي للموسم الجديد.. تضم 29 لاعباً

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يستعد النادي الأهلي اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021، لإرسال القائمة المبدئية الأولى للاعبي الفريق في الموسم الجديد إلى اتحاد الكرة، والتي استقر مسؤولو النادي مع المدير الفني بيتسو موسيماني على قيدهم.

وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن مسؤولي الجهاز الإداري للفريق سيقومون اليوم بإرسال القائمة الأولى للفريق في الموسم الجديد.

وعلمت «المصري اليوم» من مصادرها داخل النادي أنه من المنتظر أن تضم القائمة الأولى للفريق اللاعبين التالي أسمائهم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: على معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون ورامي ربيعة وسعد سمير ومحمد هاني.

في خط الوسط: محمد محمود ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وناصر ماهر ووليد سليمان.

في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا ومروان محسن وجونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن.

المصرى اليوم

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