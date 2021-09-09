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ممدوح غراب: العيد القومي لمحافظة الشرقية يوما خالدا في ذاكرة كل شرقاوي

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ممدوح غراب: العيد القومي لمحافظة الشرقية يوما خالدا في ذاكرة كل شرقاوي ممدوح غراب: العيد القومي لمحافظة الشرقية يوما خالدا في ذاكرة كل شرقاوي

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شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحتفالية المحافظة بعيدها القومي، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق،إحياء لذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، أمام الخديوي توفيق مطالباً بحقوق الشعب في الحرية والكرامة.

بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لمحافظ الشرقية هنأ فيها شعب الشرقية بمناسبة الإحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل تحقيق أهداف الدولة في التنمية والإستقرار والرخاء، ورفعة شأن مصرنا الحبيبة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

وقام الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالإستئذان لبدء فقرات الحفل والذي بدء بدخول حملة الأعلام ،وعرض علمي والشرقية وعلم مديرية الشباب والرياضة ليقف الحضور إحتراما وتقديراً لعلم البلاد، أعقبه استعراض طابور العرض لمديريتى «الصحة – التربية والتعليم- هيئة الإسعاف» وعرضاً للدراجات قدمه شباب مديرية الشباب والرياضة تميز، بالمهارة الفائقة والأداء المتميز من شباب استطاع أن يؤكد أن الرياضة أسلوب حياة .


كما تم استعراض بانوراما تجسيدية لوقفة الزعيم أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق ،عارضا مطالب الجيش والأمة ومطالباً بالحرية والكرامة ليصفق الجميع إعجاباً بالوقفة التاريخية، والتي إتخذت منها محافظة الشرقية عيداً قومياً لها، ليقدم شباب المديرية عرضاً فنياً ما أشبه اليوم بالبارحة ليذكرنا بثورة 30 يونيو المجيدة ( ثورة الشعب )، واستعادة البلاد ورفع راية الوطن ليتقدم الجميع بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وتضمنت الإحتفالية عرض تابلوه فني للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والجاري تنفيذها بـ 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – التعليم – الصحة – الطرق – الأبنية التعليمية – الكهرباء – الري – الغاز الطبيعي – الإتصالات ) ل،تحدث نقلة نوعية وحضارية لأهالي المركز وتغيير شكل الحياة إلى الأفضل


وقال المحافظ أن هذا اليوم يوم خالد في ذاكرة كل شرقاوي، ليمثل لنا يوم الفخر والكرامة فليعرف الجميع أن عرابي بطل لثورة قومية، كان هدفها الأسمى التصدي للإستبداد والإستغلال مطالباً بحقوق الشعب في الحرية والكرامة.


وأضاف محافظ الشرقية أن شهر سبتمبر سيشهد افتتاح 109 مشروع خدمي وتنموي في مختلف القطاعات من (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء- الأبنية التعليمية – الطرق- الشباب والرياضة – الطب البيطري)، بتكلفة 2 مليار جنيه وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة ،وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.


واختتمت الإحتفالية بفقرات فنية وعروضاً للفنون الشعبية، والتنورة وفقرة غنائية أنا بنت الريف المصري وفقرة فنية لذوي القدرات والهمم ،وعرضا للطلائع والعاب نارية، وعرضاً للاعبي الكاراتية قدمه لاعبي مديرية الشباب والرياضة نال استحسان الجميع.


حضر الإحتفالية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ،والدكتور أحمد عبدالمعطي ،والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب، وعدد من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين من أبناء المحافظة.

المصرى اليوم

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