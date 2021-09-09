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الصحة الفلسطينية: 91% نسبة التعافي من في فلسطين

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الصحة الفلسطينية: 91% نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين الصحة الفلسطينية: 91% نسبة التعافي من في فلسطين

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة خلال التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين إلى أنه تم تسجيل11 حالة وفاة و(2483) إصابة بالفيروس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 70 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 170 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1،185,157 بينهم 488,649 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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