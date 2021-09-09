سفارة إسبانيا بالقاهرة تنظم لقاء مع البعثة الجامعية «تاهينا كان»

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يعتزم أعضاء البعثة الجامعية الإسبانية (تاهينا كان) Tahina- Can زيارة سفارة إسبانيا بالقاهرة، الخميس 9 سبتمبر، في إطار برنامج دورتهم الدراسية بمصر والممتدة من 2 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وتحمل الدورة الحالية عنوان «مصر2021: على خطى هيرودوت»، وتشمل زيارة معالم القاهرة، ومعالم أسوان، كوم أمبو، إدفو، إسنا، الأقصر، البر الغربي، سقارة، دهشور، ميدوم، الفيوم، وادى الريان، جبل المدورة، وادي الحيتان، شبه جزيرة سيناء، ودير سانت كاترين.

وتنظم البعثة خلال الدورة عدة أنشطة، تشمل برنامج للمناقشات والندوات حول القضايا المتصلة بالواقع الحالي في مصر، مقابلات مع إعلاميين، إعداد تقارير إعلامية وأنواع أخرى من البرامج الصحفية.

يركز الهدف الأساسي للمشروع على تعزيز قيم أساسية وذلك في سياق تدريب 40 من الشباب الجامعي الإسباني من الذكور والإناث، المنتمين لمختلف الشعب الدراسية بالجامعات الإسبانية مثل: المجهود– العمل الجماعي «العمل كفريق» – التعاون – التفاعل الثقافي – التضامن وريادة الأعمال «تنظيم المشاريع».

كما يجمع برنامج Tahina- Can بين الأنشطة السياحة والمغامرة، فضلا عن أنه مشروع تعليمي، يجري تنسيقه بواسطة مجموعة من الأساتذة الخبراء في صحافة السفر، مثل: سانتياجو تيخيدور، لويس باستور، وخابير اورتونيو، وبالمشاركة مع عالم المصريات ديفيد رول.

يشار إلى أنه يشرف على تنظيم البرنامج منذ عام 2004، مكتب الاتصالات والتعليم التابع لقسم الصحافة بجامعة برشلونة المستقلة، حيث أنه مرتبط بالبرنامج الأكاديمي لمنح «درجة الماجستير في صحافة السفر».

وتعقد دورات برنامج بعثة Tahina- Can سنويا، وتشمل جولات في مختلف بلدان العالم ودراسة الخلفية الثقافية والإعلامية للدولة التي يقومون بزيارتها. وزار الدارسون في الدورات السابقة للبرنامج، دولا مثل المكسيك، الإكوادور، بيرو، كوبا، جمهورية الدومينيكان، منطقة الأمازون الإستوائية، تشيلي، المغرب، تايلاند، أوزباكستان، وكولومبيا.