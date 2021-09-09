«التنمية المحلية»: دورة تدريبية لتأهيل فرق المتابعة والتفتيش على المحليات

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ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة د، خلال الأسبوع المقبل، دورة لتأهيل فرق المتابعة والتفتيش على المحليات في مجال وضع المؤشرات وصياغة التقارير، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراورى وزير التنمية المحلية بأهمية رفع مهارات العاملين في قطاع التفتيش بالوزارة بإعتباره أحد أهم آليات الوزارة في محاربة الفساد.

تستمر الدورة التدريبية لمدة أسبوعين، ويستفيد منها العاملون إدارات المتابعة والرصد الميدانى والتفتيش والمراجعة الداخلية والتخطيط.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، الخميس، على استمرار الدعم الذي يقدمه لقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة لرفع مهارات العاملين به، ودعمه بصورة مستمرة بالعناصر المتميزة، وتوفير الإمكانيات التي تساعده في القيام بدوره على أكمل وجه، موضحاً أن هذا القطاع يقوم بدور رقابي لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، وتقييم ومتابعة الأداء، وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات، وتقييم أداء العاملين بالمحليات فضلاً عن متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات، بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين المتكررة في المحافظات، وشكاوى الفساد الإداري، وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

و أشار الوزبر، إلى قيام مركز سقارة بتنظيم 3 دورات تدريبية أخرى خلال الأسبوع المقبل هي: تنمية مهارات القيادات في مجال الشؤون القانونية والشئون المالية وذلك لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالأدارات الهندسية، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات السياحة وتنشيط السياحة والمصايف بالمحافظات، ويستفيد منها 140 متدربا من جميع المحافظات.