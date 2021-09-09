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شكاوى من طول امتحان الديناميكا بلجان مدارس الأقصر

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شكاوى من طول امتحان الديناميكا بلجان مدارس الأقصر شكاوى من طول امتحان الديناميكا بلجان مدارس الأقصر

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اشتكى الطلاب بامتحانات الثانوية العامة الدور الثانى، من طول امتحان الديناميكا- شعبة الرياضيات، مؤكدين ان الامتحان لم يراعى الوقت وجاءت اغلب أسئلته طويلة وتحتاج لمجهود كبير لحلها بجانب ان الاختيارات محيرة ومتشابهة، وان الامتحان احتوى على افكار متعددة وإجابات متشابهة تحتاج لوقت اطول لتحديد الاجابات.

وقال الطالب حسن صابر، ان امتحان الديناميكا، شمل العديد من النقاط الصعبة والتى لم نستطع فيها الوصول للحلول بسبب التشابه في الاختيارات، موضحاً ان اغلب الاختيارات أصابتنا بالحيرة وعدم التأكد من الاجابات التي دوناها، مؤكدا ان الامتحان تضمن أسئلة احتوت على افكار متعددة وتحتاج لوقت اطول، مؤكدا ان الامتحان في مجمله صعب.

بينما اعلن محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، انه يتم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية وذلك لرصد الشكاوى اولا بأول والتعامل الفورى معها مؤكدا ان غرفة العمليات المركزية تتابع جميع اللجان وترصد كافة الامور لرفعها لغرفة عمليات الوزارة.

المصرى اليوم

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