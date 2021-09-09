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اعتقدت أنها فيتامينات.. قرار مهم بشأن أم قتلت ابنها بأدوية خاطئة وتوأمه يصارع الموت

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اعتقدت أنها فيتامينات.. قرار مهم بشأن أم قتلت ابنها بأدوية خاطئة وتوأمه يصارع الموت اعتقدت أنها فيتامينات.. قرار مهم بشأن أم قتلت ابنها بأدوية خاطئة وتوأمه يصارع الموت

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أمرت نيابة الطالبية والعمرانية بالجيزة، اليوم الخميس، بعرض ربة منزل تسببت في مصرع ابنها وإصابة توأمه، لا يتجاوز عمرهما 4 سنوات، بعد إعطائهما عقاقير طبية ظنًا منها أنها فيتامينات في منطقة العمرانية، على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لتوقيع الكشف الطبي عليها.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الأم ارتكبت الجريمة عن طريق الخطأ.

وقالت التحقيقات إن والد الطفلين يبلغ من العمر 74 عامًا، وبعد وفاة زوجته الأولى تزوج من شقيقتها.

وبحسب التحقيقات، فإن الزوج «العجوز» انفصل عن زوجته الثانية قبل 10 سنوات، وقبل 5 سنوات تعرف على ابنة مالكة العقار الذي يقيم به والتي تعاني من إعاقة ذهنية بسيطة، وأسفر زواجهما عن إنجاب التوأم «عمر» و«عمرو».

ووفقًا للتحقيقات، فإن الأم المعاقة ذهنيًا أعطت توأمها علاجًا يخص مرضها عن طريق الخطأ، ما أسفر عن مصرع أحدهما والثاني يصارع الموت بالمستشفى.

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء سامح الحميلي، مدير قطاع غرب الجيزة، بورود إشارة من مستشفى أبوالريش للأطفال، بوفاة طفل يدعى «عمر» يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، وإصابة شقيقه «عمرو» إثر تناولهما عقاقير طبية، ووجدوا شبهة جنائية.

المصرى اليوم

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