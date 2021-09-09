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«أنشأ مُصلى ويوزع حلوى المولد على الطلاب».. تكريم مدير مدرسة ببني سويف للمرة الثالثة

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«أنشأ مُصلى ويوزع حلوى المولد على الطلاب».. تكريم مدير مدرسة ببني سويف للمرة الثالثة «أنشأ مُصلى ويوزع حلوى المولد على الطلاب».. تكريم مدير مدرسة ببني سويف للمرة الثالثة

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للمرة الثالثة على التوالي، كرّمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع بني سويف، الخميس، صبحى فؤاد عوض مدير مدرسة الشهيد عبدالعليم على موسي الإعدادية بأبوسليم ببني سويف، بحضور الدكتور رمضان محمد محمود حسان رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس فرع المنظمة، والشيخ عصام حسنى عبدالحليم الوكيل الشرعي للإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية والأمين العام للمنظمة فرع بني سويف.

كان «صبحي» قد أقام حفلًا كبيرًا بمناسبة المولد النبوى، وقام بشراء حلوى المولد وتوزيعها على طلاب المدرسة الشهيد عبدالعليم على موسى.

وسعى مدير مدرسة الشهيد عبدالعليم في إنشاء مصلى كبير بالمدرسة، حيث قام بالتعاون مع زوجة نائب برلمانى سابق ببناء مصلى داخل المدرسة، وتم فرشه وافتتاحه بحضور مشايخ وقساوسة ومشاركة أولياء الأمور في الافتتاح وسط مشاعر مبهجة من التسامح ونبذ الطائفية.

المصرى اليوم

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