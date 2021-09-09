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قطع المياه لأعمال التوسعات بمحطة مياه شبرا الخيمة منتصف ليل غد

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قطع المياه لأعمال التوسعات بمحطة مياه شبرا الخيمة منتصف ليل غد قطع المياه لأعمال التوسعات بمحطة مياه شبرا الخيمة منتصف ليل غد

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (شبرا الخيمة بالكامل – بهتيم بالكامل)، وذلك اعتباراً من الساعة الـ12 منتصف ليل غد الجمعة الموافق 10- 09- 2021، وحتى الساعة الـ4 صباح بعد غد السبت الموافق 11 – 09 – 2021، وذلك لمدة 4 ساعات، نظراً لأعمال التركيبات الميكانيكية الخاصه بتوسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

المصرى اليوم

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