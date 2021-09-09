درجة الحرارة تصل لـ 43 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في القاهرة والمحافظات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الموافق9سبتمبر2021، وقالت أن الطقس اليوم حار رطب على القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحري، وسيكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، أمام جنوب سيناء وجنوب الصعيد سيكون شديد الحرارة.

القاهرة: 36 العظمي 25 الصغري درجة.

الإسكندرية: 31 العظمي 26 الصغري درجة.

وادي النطرون: 34 العظمي 26 الصغري درجة.

طنطا: 35 العظمي 24 الصغري درجة.

شبين الكوم: 36 العظمي 26 الصغري درجة.

دمنهور:33 العظمي 25 الصغري درجة.

بلطيم :33 العظمي 25 الصغري درجة.

مطروح: 30 العظمي 25 الصغري درجة.

السلوم: 30 العظمي 23 الصغري درجة.

سيوة: 36 العظمي 24 الصغري درجة.

بورسعيد: 32 26 العظمي الصغري درجة.

دمياط: 31 العظمي 26 الصغري درجة.

الزقازيق: 36 العظمي 25 الصغري درجة.

المنصورة: 35 العظمي 24 الصغري درجة.

الإسماعيلية: 36 العظمي 24 الصغري درجة.

السويس: 36 العظمي 26 الصغري درجة.

العريش: 31 العظمي 22 الصغري درجة.

رفح: 31 العظمي 23 الصغري درجة.

طابا: 34 العظمي 23 الصغري درجة.

شرم الشيخ: 39 العظمي 29 الصغري درجة.

الغردقة: 39 العظمي 28 الصغري درجة.

مرسى علم: 37 العظمي 28 الصغري درجة.

الفيوم: 36 العظمي 25 الصغري درجة.

بني سويف: 37 العظمي 25 الصغري درجة.

المنيا: 38 العظمي 22 الصغري درجة.

أسيوط: 38 العظمي 23 الصغري درجة.

سوهاج: 39 العظمي 26 الصغري درجة.

قنا:40 العظمي 27 الصغري درجة.

الأقصر: 42 العظمي 27 الصغري درجة.

أسوان: 43 العظمي 28 الصغري درجة.

الوادي الجديد: 42 العظمي 28 الصغري درجة.

زحام على شواطئ الإسكندرية للهروب من حرارة الطقس - صورة أرشيفية

وأضافت خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة في السواحل الشمالية، ستكون البلاد مائلا للحرارة رطبا فيما ستكون معتدل الحرارة خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.